Sine Mora EX debutterà l'8 Agosto su Playstation 4 e Xbox One

ha annunciato cheuscirà il prossimo 8 agosto su, per arrivare in seguito anche sunel corso di questa Estate. Il gioco supporterà i 4K nativi a 60fps su Playstation 4 Pro e PC.

Annunciato da THQ Nordic lo scorso marzo, Sine Mora EX si presenta come la riedizione aggiornata dell'omonimo sparatutto a scorrimento orizzontale sviluppato da Grasshopper Manufacture e Digital Reality. Questa versione del gioco includerà il supporto ai 16:9 (invece dei 16:10 che rimane comunque un'opzione disponibile), il doppiaggio completo in inglese, la co-op in locale a 2 giocatori per la modalità storia, 3 nuove modalità versus (Race, Tanks, Dodgeball), nuovi livelli e un comparto grafico migliorato, senza dimenticare i 4K nativi a 60fps garantiti su PC e PS4 Pro.

Il gioco sarà disponibile sia in formato retail che digitale su PS4, Xbox One e Switch, mentre l'edizione PC uscirà soltanto in edizione digitale.