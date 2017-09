Sine Mora EX per Nintendo Switch uscirà il 10 ottobre in Europa

, versione estesa dell'originaleè in arrivo su Nintendo Switch il 26 Settembre negli Stati Uniti e il prossimo 10 Ottobre in Europa.

Sine Mora EX è uno shoot'em up a scorrimento orizzontale che offre una sfida unica, dove il tempo è il fattore definitivo. Mescolando caratteristiche del genere shooter classico con elementi contemporanei, Sine Mora è un entusiasmante shoot'em up che presenta una modalità storia ed una modalità arcade per un gameplay profondo, soddisfacente e che sarà in grado di mettere alla prova i fan del genere. La modalità storia può essere giocata in co-op locale.

Caratteristiche

Aspect ratio 16:9 (invece di 16:10, che è ancora un’opzione)

Voice Over completamente in inglese (la voce originale in ungherese è ancora disponibile come opzione)

Co-op locale fino a 2 giocatori nella modalità storia

3 nuove modalità versus: Race, Tanks, Dodgeball

Nuovi livelli di sfida

Rendering migliorato

Sine Mora EX è già disponibile su PC, PlayStation 4, PS4 Pro e Xbox One.