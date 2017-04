Sine Mora EX potrebbe arrivare su Switch?

Al momentoè stato annunciato soltanto per, ma un ente di classificazione brasiliano ha riportato anche una versione per. L'edizione aggiornata dello sparatutto di Grasshopper Manufacture potrebbe arrivare sulla nuova console Nintendo?

Dal momento che il publisher THQ Nordic non ha fatto nessun riferimento a una versione Nintendo Switch di Sine Mora EX, dobbiamo prendere questa notizia con la dovuta cautela. L'ente di classificazione brasiliano (raggiungibile a questo indirizzo) potrebbe essersi sbagliato, oppure lo sparatutto di Grasshopper Manufacture arriverà in seguito anche su Switch? Ricordiamo che Sine Mora EX uscirà entro questa Estate su PC, Xbox One e Playstation 4.