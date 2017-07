annunciano chesarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire dal prossimo 8 agosto. La versione per Nintendo Switch uscirà più avanti nel corso dell'estate.

Il gioco sarà scaricabile in versione digitale e retail per PC, Xbox One e PlayStation 4, solo in formato scatolato su Nintendo Switch. Sine Mora EX supporterà la risoluzione 4K/60 fps su PC e PlayStation 4 Pro, questa riedizione presenta inoltre il supporto per il formato 16:9, oltre alla co-op in locale per due giocatori, tre nuove modalità (Dodgeball, Tanks e Race) e livelli aggiuntivi per lo Story Mode.