Singularity Project: una nuova avventura spaziale in Realtà Virtuale

Gli sviluppatori dicoglieranno l'opportunità offerta dalla nuova edizione diper tornare a mostrare, primo interessante titolo della software house torinese in arrivo su PC e PlayStation 4, compatibile con Oculus Rift, HTC Vive e PlayStation VR.

Singularity Project è un gioco di ruolo ad ambientazione sci-fi, interamente pensato per la Realtà Virtuale e ambientato durante un conflitto tra umani e una razza aliena senziente. Il giocatore veste i panni di un astronauta disperso in una galassia lontana... Il taglio cinematografico, la narrazione non lineare ed un gameplay dinamico sono le caratteristiche principali di questo interessante progetto. In apertura alla notizia, trovate un gameplay trailer del titolo che ci introduce alle meccaniche di gioco, ma anche ai temi narrativi trattati nel corso dell'avventura spaziale.

Svilupparty 2017, evento completamente dedicato al mondo dello sviluppo indipendente italiano, si terrà a Bologna nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna dal 19 al 21 maggi prossimi.