Sinner: il clone cinese di Dark Souls si mostra in un video gameplay OffScreen

Lo studio cineseha annunciato durante il ChinaJoy 2017 un nuovo Action RPG per PlayStation 4 intitolato. Gematsu ha avuto modo di provare brevemente il gioco, descritto come un clone cinese di

Secondo quanto riportato, Sinner è un gioco d'azione con elementi RPG che prende ispirazione dal titolo From Software non solo per quanto riguarda atmosfere e gameplay ma anche per l'altissimo livello di difficoltà. Il redattore di Gematsu afferma di essere molto innumerevoli volte durante il test, a quanto pare nessuno di coloro che ha provato il gioco al ChinaJoy è riuscito a battere il boss della demo.

Sinner è in fase di sviluppo per PlayStation 4, il lancio è stato confermato al momento solamente in Cina, nessun altro dettaglio è trapelato e il sito di Darkstar Games risulta offline da giorni.