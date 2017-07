Sinner: Sacrifice for Redemption: trailer di lancio per il soulslike cinese

Il publisherha annunciato che pubblicheràin occidente su. Il titolo è un soulslike sviluppato dallo studio cinese, ed è deliberatamente ispirato alla celebre saga di

I giocatori vestiranno i panni di Adam, un soldato caduto che ha intrapreso un viaggio per redimere la propria anima. Egli affronterà otto ripugnanti boss, sette dei quali rappresenteranno gli altrettanti vizi capitali. Per poter accedere allo scontro, il protagonista dovrà fare un sacrificio e abbassare di un livello una statistica. Ogni combattimento sarà più duro del precedente, costringendo i giocatori a calcolare le loro azioni in battaglia con l'aiuto di una serie di armi sbloccabili.

Sinner: Sacrifice for Redemption è previsto per il secondo trimestre del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.