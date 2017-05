SinoAlice: la data di lancio nipponica del nuovo gioco di Yoko Taro

Come annunciato in giornata da, il nuovo gioco diretto da Yoko Taro, sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 6 giugno, ovvero il giorno del compleanno dell'apprezzato game director.

Dopo NieR: Automata, Yoko Taro si è dedicato ad un titolo dalla natura più contenuta, destinato ai dispositivi mobile. Si tratta di un RPG con un sistema di combattimento in tempo reale, in cui l'interazione con i personaggi secondari sarà di fondamentale importanza.

SinoAlice uscirà in Giappone su dispositivi iOS e Android il prossimo 6 giugno (curiosamente etichettato come giorno infausto dal calendario giapponese). Seguendo questo collegamento, potete visionare un trailer che ci presenta i personaggi protagonisti delle vicende di gioco.