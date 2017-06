SINoALICE: nuovo trailer del gioco di Yoko Taro in vista del lancio in Giappone

A due giorni dal lancio in Giappone, è stato pubblicato un nuovo trailer per, il nuovo gioco ideato dadestinato ai dispositivi mobile. Il filmato, che ci presenta i personaggi femminili che vedremo all'interno del gioco, è stato riportato in cima alla notizia.

SINoALICE si presenta come un RPG con un sistema di combattimento in tempo reale, in cui l'interazione con i personaggi secondari sarà di fondamentale importanza. Dopo gli ottimi risultati conseguiti con NieR: Autoamata, il nuovo progetto di Taro ha riscosso un buon successo sin da prima della sua imminente release, potendo vantare infatti più di 300.000 iscritti nella fase di pre-registrazione.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che SINoALICE uscirà il 6 giugno in Giappone per dispositivi iOS e Android.