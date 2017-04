ha pubblicato oggi un nuovo trailer di, progetto di(direttore creativo di) attualmente in fase di sviluppo e in arrivo durante la primavera su iOS e Android.

Il trailer permette di dare uno sguardo alle principali meccaniche di gioco di questo GDR a turni nonchè di conoscere meglio alcuni personaggi come Ibara-hime, Kaguya-hime, Little Red Riding Hood, Hansel e Gretel, Snow White, Alice Cinderella e Pinocchio.

SINoAlice è atteso per questa primavera su App Store e Google Play, per il momento il lancio è stato confermato solamente in Giappone, nessuna notizia riguardo un possibile debutto del gioco in Occidente.