Ska Studio ribadisce l'intenzione di portare Salt & Sanctuary su Switch

Negli scorsi mesi James Silva, fondatore di, aveva affermato di essere interessato a sviluppare un porting perdi, l'acclamato GDR action a scorrimento ispirato alle opere di

Rispondendo alla domanda di un fan sul suo profilo Twitter, recentemente lo sviluppatore ha confermato che lo studio si sta muovendo in questa direzione. Sembra, dunque, che l'arrivo del gioco sulla nuova console ibrida della Grande N sia ormai per la software house una possibilità concreta più che un'eventualità remota. Per cantar vittoria, tuttavia, dobbiamo attendere l'annuncio ufficiale, che per il momento non è ancora arrivato. Salt & Sanctuary è disponibile su Playstation 4, Playstation Vita e PC.