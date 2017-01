Skate 3, Madden NFL 17 e Dead Space Ignition presto su EA Access

Dopo aver reso disponibili per il download, Electronic Arts ha annunciato alcuni dei titoli che verranno pubblicati nel Vault dinel corso del 2017.

Nei prossimi mesi il servizio si arricchirà con tanti nuovi titoli, tra cui Dead Space Ignition, Madden NFL 17, Skate 3 e Zuma's Revenge. Il publisher non ha rivelato altri dettagli in merito ma è probabile che i giochi citati verranno resi disponibili tra la primavera e l'estate. In molti si aspettano anche l'arrivo di Titanfall 2 nel Vault di EA Access, al momento però non ci sono conferme di alcun tipo a riguardo.