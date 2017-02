Skate 4 non è in fase di sviluppo

Nei giorni scorsi, Daniel Lingen (Community Manager di) ha pubblicato un Tweet con l'hashtag, dando il via a una serie di speculazioni riguardo l'arrivo di un nuovo episodio della serie

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti, Andrew Wilson ha però smentito le ipotesi relative al ritorno della serie, confermando che Skate 4 non è attualmente in fase di sviluppo. Nessun commento riguardo il futuro del brand, non è chiaro se Skate possa dunque tornare nel prossimo futuro, al momento però non sembrano esserci piani in merito.