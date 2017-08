Skull & Bones: il Creative Director parla della modalità Single Player

Il Creative Director diè stato recentemente intervistato da GameSpot USA e per l'occasione ha parlato, tra le altre cose, del comparto single player del gioco, la quale offrirà un'esperienza condivisa con il multiplayer.

"Abbiamo create un sistema che ci permetterà di raccontare una storia mse dopo mese e di inserire nuovi elementi narrativi al suo interno", queste le parole di Justin Farren, il quale aggiunge: "non ci sono molte esperienza del genere in giro ma dal nostro punto di vista questo è il modo giusto per proporre alla gente un'esperienza narrativa di altissimo livello. Vogliamo portare il concetto di mondo pulsante ai massimi livelli, creando uno speciale universo capace di evolversi in base alle nostre azioni."

Skull & Bones è atteso nel corso del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4, Ubisoft ha aperto le iscrizioni per le fasi Alpha e Beta che si terranno durante il prossimo anno.