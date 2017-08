Skull & Bones: Ubisoft Singapore sfida il team di Assassin's Creed Black Flag

In questo video dedicato aassistiamo alla sfida fra(responsabile del progetto), e il team che ha lavorato allo sviluppo di, la principale fonte di ispirazione nella creazione della nuova IP a tema piratesco.

Una buona occasione per osservare alcuni spezzoni di gameplay inedito, anche se, purtroppo, si tratta solamente di qualche minuto off-screen e non in presa diretta. Skull & Bones è atteso nel corso del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4. I giocatori interessati partecipare alle future fasi di Alpha e Beta, possono iscriversi seguendo questo link. Ricordiamo che proprio nelle scorse ore, il creative director del titolo ha parlato delle differenze fra Skull & Bones e Assassin's Creed Black Flag.