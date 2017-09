In occasione dell'evento stampa tenuto da Apple durante la giornata di ieri,ha annnunciato, nuovo titolo su cui la software house autrice diè attualmente al lavoro.

Essendo stato annunciato solo per Apple TV, iPad e iPhone, sembrava che il gioco fosse a tutti gli effetti un'esclusiva per iOS. A quanto pare, tuttavia, si tratta solo di un accordo di esclusività temporale, come specificato dagli sviluppatori su Twitter. Di conseguenza, in futuro vedremo arrivare Sky su altre, non meglio specificate, piattaforme.

Sky sarà pubblicato su Apple TV, iPad e iPhone durante il prossimo inverno. Qui trovate il primo trailer dedicato al gioco.