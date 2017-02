Skyforge arriverà a marzo su PS4, aperte le pre-registrazioni per ottenere bonus aggiuntivi

hanno annunciato che l'MMOarriverà a marzo su PlayStation 4, distribuito come free-to-play e scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store.

Il publisher My.com ha inoltre aperto le pre-registrazioni per permettere ai giocatori di ottenere bonus aggiuntivi: tutti coloro che si registreranno sul sito ufficiale del gioco riceveranno l'Immortal Pack, gli abbonati Plus avranno invece diritto all'Immortal Plus Pack. I due pacchetti includeranno vari oggetti di tipo estetico tra cui costumi, skin e accessori per personalizzare il nostro eroe.