Skylanders Imaginators arriverà a marzo su Nintendo Switch

Il fatto di approdare sulla console ibrida della grande N, presentata poche ore fa durante l'evento di presentazione a Tokyo, renderà Skylanders Imaginators un titolo portatile per la prima volta. In aggiunta, è stato confermato che, giocando al titolo sulla nuova console di Nintendo, gli utenti avranno la possibilità di accedere a una libreria digitale dei personaggi di Skylanders, evitando così di dover portare costantemente con sé la periferica Portal of Power.

Skylanders Imaginators è disponibile ora per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, e Wii U, e arriverà a marzo 2017 su Nintendo Switch.