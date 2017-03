Skylanders Imaginators disponibile ora su Nintendo Switch

I fan dipossono liberare la fantasia in nuovi modi con, ora disponibile su Switch. La versione per la nuova consoleintroduce una biblioteca digitale che permette ai giocatori di caricare e salvare facilmente più di 300 personaggi del franchise direttamente sul nuovo sistema.

Non avete il Portale del Potere? Nessun problema, la nuova biblioteca digitale dà la possibilità ai giocatori di portare Skylanders Imaginators ovunque vogliano e in qualsiasi momento. Marzo segna anche il debutto di alcuni degli Skylanders più anticipati, come Painyatta e Grave Clobber, così come un nuovo expansion pack per il gioco. Inoltre, il livello Skylanders Imaginators Tiki Temple è una novità assoluta per il franchise, e porta i giocatori in una avventura tutta nuova mano a mano che sbloccano più di 100 novità per il loro Skylanders Imaginators! Il pack include il personaggio Sensei Wild Storm, che sbloccherà un ulteriore nuovo livello per i giocatori, un life Creation Crystal e un Imaginite Mystery Chest.

“Siamo incredibilmente fieri di introdurre una innovazione pluri-premiata come Skylanders Imaginators sulla piattaforma Nintendo Switch. Il gioco ha arricchito l’immaginazione dei bambini di tutto il mondo, mentre creano e giocano al loro personale personaggio di Skylanders per la prima volta”, ha dichiratato Josh Taub, senior vice president Skylanders Product Management, Activision. “Con i nuovi toys e i nuovi contenuti disponibili su Skylanders Imaginators, offriamo ai fan Nintendo una grande esperienza già dal primo giorno”.

Sviluppato da Toys For Bob, Skylanders Imaginators permette ai giocatori di liberare la fantasia e dare vita alle proprie creazioni in un’avventura fatta di puzzles e battaglie, u un storia avvincente e un nuovo gruppo di buoni e cattivi. Skylanders Imaginators introduce anche due nuovi personaggi guest star - Crash Bandicoot e il suo arch-nemesis Dr. Neo Cortex, che si aggiungono alla linea di personaggi Sensei di Skylanders. I fan di Crash avranno anche la possibilità di giocare un livello dedicato al famoso Bandicoot, Thumpin Wumpa Islands, icona degli anni ’90. Skylanders Imaginators supporta i toys di tutti i precedenti giochi Skylanders - compresi SuperChargers, Trap Team, SWAP Force, Giants e Spyro’s Adventure – con i quali i bambini possono divertirsi gicoando nella vita reale come in quella virtuale. Mano a mano che giocatori aggiungono nuovi Skylanders alla loro collezione, ampliano anche la loro esperienza in-game.