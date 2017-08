Anche la versione Nintendo Switch diè presente allae nelle ultime ore sono affiorati online alcuni interessanti video gameplay, come quello che vi proponiamo oggi, in cui possiamo osservare il titolo giocato sull'ibrida della Grande N in modalità da tavolo.

Questa edizione includerà alcuni contenuti bonus a tema Nintendo e supporterà gli Amiibo. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che The Elder Scrolls V: Skyrim sarà lanciato su Switch nel corso del 2017. Secondo un rumor risalente allo scorso giugno, il gioco debutterà il prossimo 28 novembre, tuttavia, gli organi ufficiali non hanno al momento confermato la data di uscita.