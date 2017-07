Skyrim si mostra in azione su Nintendo Switch in Handheld Mode

Annunciata in occasione dell'E3 2017, la versionediè tornata a mostrarsi in occasione del Comic Con di San Diego. Lo youtuber FILIP ha caricato un nuovo video gameplay in cui il titoloviene giocato sulla consolein Handheld Mode.

Come potete vedere nel filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, FILIP ha avuto l'occasione di provare la versione Switch di The Elder Scrolls V: Skyrim, ricavandone buone impressioni sul versante tecnico. La modalità portatile, in particolare, è risultata abbastanza fluida e solida, rappresentando uno dei maggiori punti di forza su cui potrà contare questa nuova edizione.

Ricordiamo che il titolo Bethesda arriverà su Switch nel corso dell'anno, proponendo una serie di feature inedite come il supporto agli Amiibo.