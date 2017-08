Skyrim si mostra in azione su Nintendo Switch in modalità docked

Sul canale Youtube di GameXplain è stato caricato un nuovo video gameplay per la versionedi, dove questa volta possiamo vedere il gioco in azione in modalità docked. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Sebbene la sequenza di gioco sia stata ripresa off-screen, il video ci permette di farci un'idea indicativa sulla resa del gioco in modalità docked, dove il frame rate sembra mantenere una fluidità abbastanza convincente. Altri due video gameplay pubblicati in precedenza, invece, hanno mostrato in azione la modalità da tavolo e quella portatile.

Stando alle ultime informazioni riportate su Amazon UK, la versione Nintendo Switch di The Elder Scrolls V: Skyrim potrebbe uscire il prossimo 23 ottobre.