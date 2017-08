Skyrim: svelata la data di lancio su Nintendo Switch?

Amazon UK potrebbe aver rivelato la data di lancio disu Nintendo Switch. Il noto rivenditore online ha oggi aggiornato la pagina dedicata al titolo di, indicandone la data di uscita sulla console ibrida fissata per il 23 ottobre 2017.

Una data che pare essere abbastanza plausibile, considerando che il titolo è ufficialmente atteso al lancio durante la stagione autunnale. Naturalmente, però, vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele ed attendere maggiori informazioni da Bethesda e Nintendo.

In attesa di eventuali aggiornamenti, qui potete dare un'occhiata a Skyrim in azione su Switch in modalità da tavolo. Ricordiamo infine che il titolo sarà compatibile con gli amiibo.