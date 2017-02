Sappiamo chearriverà su Switch (presumibilmente in autunno), tuttavia al momento non è chiaro se il porting riguarderà l'edizione Standard del gioco o la ben più ricca Special Edition uscita lo scorso autunno su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Un dubbio che i colleghi di Polygon hanno provato a sciogliere chiedendo lumi direttamente a Todd Howard di Bethesda, il quale però ha dichiarato di non poter dire assolutamente nulla sull'argomento. Alla domanda se Skyrim arriverà su Switch in versione Standard o Special, Howard si è limitato a rispondere con un misterioso "non posso dirlo".

Non ci resta quindi che attendere che il publisher annunci ufficialmente tutti i dettagli riguardo l'edizione Switch di The Elder Scrolls 5 Skyrim.