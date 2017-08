Skyrim su VR è un'esperienza disastrosa, secondo un insider

Stando a quanto riportato dal noto insider "SuperBunnyHop", infatti, Skyrim per VR sarebbe un vero disastro: le parole con le quali l'utente si è espresso su Twitter non lasciano dubbi, la demo del gioco si è rivelata (almeno secondo il suo parere) totalmente inadeguata. L'esperienza risulta poco immersiva, i combattimenti sono poco entusiasmanti, i comandi inadatti e l'IA nemica non ancora perfezionata. Anche la risoluzione e la qualità grafica del gioco sembrano risentirne, e alla fine, i punti di forza tipici di Skyrim non vengono sfruttati.

Come annunciato da, il lancio diè fissato per il 17 novembre. Alcuni utenti, tuttavia, hanno avuto negli scorsi giorni la possibilità di provare il gioco in anteprima, anche se, purtroppo, non si è rivelata un'esperienza convincente per tutti.

Also, for those who are concerned: my experience with the Skyrim VR demo was a hot mess. An utterly complete dumpster fire of a VR port. — Chairman George (@superbunnyhop) 25 agosto 2017

The movement is all wrong. Handled via teleporter. You blink in and out of existence. A relaxing immersive walk through Skyrim is impossible — Chairman George (@superbunnyhop) 25 agosto 2017

The combat is all wrong. Handled via a waggling sword and an unlimited point-and-forget flamethrower. Enemy AI not adjusted for new controls — Chairman George (@superbunnyhop) 25 agosto 2017

Adding insult to injury, it looks like they had to lower all the settings to "garbage mode" to get it working in VR. — Chairman George (@superbunnyhop) 25 agosto 2017