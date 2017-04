A breve sarà possibile vedere i progressi effettuati nello sviluppo di, il videogioco diannunciato lo scorso anno e protagonista di unadi grande successo.

Slaps and Beans (sviluppato da Trinity Team) sarà presente infatti a Svilupparty 2017, l'evento organizzato per mettere in contatto artisti, sviluppatori e creativi della scena indipendente italiana. Svilupparty si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna dal 19 al 21 maggio.

Per tutti gli aggiornamenti su Schiaffi e Fagioli vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco, ricordandovi che Slaps and Beans è ancora privo di una data di lancio.