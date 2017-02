Sledgehammer Games: "il nuovo Call of Duty vi farà andare fuori di testa"

Queste le parole di Schofield "Non posso dire nulla, se non che ci saranno stivali, terreno e radici. Davvero, vorrei dirvi di più ma non posso. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, aspettate fino al reveal e andrete fuori di testa, ve lo assicuro. E' il nostro miglior Call of Duty di sempre, non vedo l'ora di mostrarvelo... un giorno. Non so per quando sia previsto il reveal: ero ad un meeting dove si è deciso quando mostrarlo, ma devo essermi perso la data, forse ero distratto!"

@FaZeJev Nothing to worry about. Wait until we reveal. You're gonna go nuts. Our best yet dude! Man, I'm so psyched to show it...someday. — Glen Schofield (@GlenSchofield) 18 febbraio 2017

There's nothing I can say about the game except there are boots and ground and I guess some roots. I hope I can talk soon or I may implode. — Glen Schofield (@GlenSchofield) 16 febbraio 2017