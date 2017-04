ha pubblicato di recente un post sul proprio blog ufficiale per aggornare la community riguardo lo stato dei lavori dei progetti attualmente in sviluppo. Tra questi, rientra, titolo non ancora annunciate dal publisher e che lo studio americano non cita direttamente.

Sledgehammer fa sapere però che il nuovo Call of Duty sarà il gioco più importante a cui lo studio abbia mai lavorato: "Siamo felici di potervi dire che quest'anno pubblicheremo il nostro gioco più grande ed importante di sempre. I lavori procedono a ritmo spedito e nel frattempo stiamo anche ampliando i nostri uffici..."

Nessun riferimento specifico a Call of Duty WWII, attualmente unico progetto noto di Sledgehammer, in uscita secondo i rumor il prossimo 3 novembre.