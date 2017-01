Sledghemmer ha in mente ambientazioni sorprendenti per il nuovo Call of Duty

ha da poco lanciato una nuova proposta di lavoro in previsione dell'arrivo del nuovoche, come tutti gli altri episodi, dovrebbe giungere sul mercato durante il prossimo autunno. La compagnia è in cerca di un VFX designer che sia disposto a collaborare per creare ambientazioni e momenti dal forte impatto.

Di seguito, il comunicato della software house: "Sledgehammer Games sta cercando un talentuoso ed appassionato artista VFX. Questa posizione giocherà un ruolo fondamentale nel design creativo e nella implementazione tecnica di effettivi visivi". Fra le responsabilità e i doveri del candidato, abbiamo l'incarico di "Assicurare una qualità visiva impressionante, e di lavorare con i Level Designer e i Team Leads per riuscire a creare ambientazioni sorprendenti e momenti avvincenti". Sembra dunque che, per quanto Call of Duty sia un brand apprezzato dai più per il suo comparto multiplayer, Sledgehammer voglia fare le cose in grande anche per quanto riguarda la campagna del suo nuovo episodio. Il sindacato americano degli attori e doppiatori dei videogiochi (SAG-AFTRA) ha svelato in passato che questo nuovo capitolo dovrebbe chiamarsi Call of Duty: Lethal Combat.