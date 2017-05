Slightly Mad Studios si esprime sulle potenzialità hardware di Xbox Scorpio

Durante una recente intervista concessa ai microfoni di GamingBolt, gli sviluppatori di, autori della serie automobilistica di, si sono espressi sulle potenzialità hardware dell'attesa, la nuova console Microsoft che sarà nuovamente presentata durante l'E3 2017.

In molti si chiedono se Scorpio sarà in grado di supportare la risoluzione 4K e i 60fps per i titoli tripla A. Questa la risposta di Slightly Mad Studios: "In teoria, sì. Diciamo in teoria perché non possiamo saperlo finché non ci mettiamo le mani personalmente e non iniziamo a capire cosa si può fare".

Per quanto riguarda la versione Xbox Scorpio di Project Cars 2, è stato inoltre dichiarato che i tempi non sono ancora maturi per poter dare delle informazioni precise: "Stiamo ancora esplorando la console al momento, quindi è ancora presto per parlarne nel dettaglio". Pochi giorni fa, tuttavia, è stato reso chiaro che non verrà posto alcun freno alla versione Scorpio, la quale potrà tranquillamente presentare una qualità grafica superiore rispetto alla controparte per PlayStation 4 Pro.