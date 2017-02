Slightly Mad Studios assicura: Project Cars 2 è un sequel, non un'espansione

Come saprete,è stato annunciato ufficialmente daalcune settimane fa. Alcuni fan del capitolo originale, tuttavia, si sono chiesti se non si trattasse di una grossa espansione della prima iterazione, più che di un vero e proprio sequel.

Andy Tudor, creative director del simulatore di guida, è allora intervenuto per cercare di rassicurare i giocatori su quello che potranno aspettarsi da questo nuovo progetto. Project Cars 2 può definirsi un sequel a tutti gli effetti? Questa la risposta di Tudor: "Sì, assolutamente; non è Project Cars 2017, e non ci sarà un Project Cars 2018. Non fa parte di un franchise sportivo con iterazioni a cadenza annuale - è ambizioso tanto quanto lo è stato il primo capitolo".

In Project Cars 2, i giocatori avranno accesso a 170 auto, 60 tracciati, una modalità Online Championship e molteplici tipologie di gare (su asfalto, sterrato, neve e così via). Il titolo è atteso su PC, PS4 e Xbox One durante la seconda metà del 2017. Recentemente sono state trapelate nuove immagini del gioco, mentre qui potete dare uno sguardo a 7 minuti di gameplay.