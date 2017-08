Smart Boy: la periferica uscirà il 21 Agosto, aperti i preordini

, la periferica che promette di trasformare il vostro smartphone in unin grado di leggere le cartucce originali, uscirà il prossimo 21 Agosto al prezzo di 49,99 dollari. Aperti ufficialmente i preordini sullo store ufficiale di Hyperkin.

Annunciato come un pesce d'aprile, alla fine il progetto dietro Smart Boy è diventato realtà. Per chi non lo sapesse, si tratta di una periferica che consente di trasformare il vostro smartphone in un Game Boy Color, non solo replicandone in parte l'aspetto e il sistema di controllo, ma permettendo anche di inserire le cartucce originali dei giochi.

Per poter utilizzare Smart Boy, però, bisogna tenere in mente alcuni requisiti fondamentali. Dal momento che la periferica funziona tramite emulazione, il dispositivo potrà essere utilizzato soltanto con gli smartphone Android, visto che su iOS ci sono politiche molto restrittive sugli emulatori. In secondo luogo, il vostro cellulare dovrà disporre di una porta USB di tipo C, dato che il collegamento con Smart Boy avverrà tramite questa interfaccia.

Smart Boy debutterà sul mercato il prossimo 21 Agosto al prezzo di 49,99 dollari. Sullo store ufficiale sono disponibili i preordini. Pensate di farci un pensiero?