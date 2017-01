Smite Rivals: un nuovo card game per PC e mobile dagli autori di SMITE

è un nuovo card arena game persviluppato da, gli stessi autori di SMITE e Paladins. Il gioco verrà distribuito in forma free-to-play, ed è possibile richiedere la partecipazione alla colsed beta in programma.

Come è lecito aspettarsi, Smite Rivals includerà diversi concept e personaggi provenienti da SMITE, il popolare MOBA sviluppato dalla stessa Hi-Rez Studios. Il gioco è previsto in formula free-to-play su PC e Mobile nel corso del 2017, ma prima che venga rilasciato definitivamente sul mercato ci sarà una fase di beta testing alla quale è possibile partecipare iscrivendosi sul sito ufficiale del gioco. Il titolo è stato mostrato la prima volta durante l'evento Hi-Rez Expo, la fiera annuale della compagnia in cui si svolgono i tornei della Smite World Championship.