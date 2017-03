Snake Pass: 11 minuti di gameplay su Nintendo Switch

I ragazzi del canale YouTube GameXplain hanno avuto l’occasione di provare Snake Pass, titolo indie sviluppato da Sumo Digital che verrà pubblicato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 29 marzo. Oggi vi proponiamo 11 minuti di gamplay del platrform che mette i giocatori nei panni di un serpente.

Snake Pass, che qui vediamo nella versione per Nintendo Switch, utilizza l’Unreal Engine 4, celebre motore sviluppato da Epic Games supportato anche dalla nuova ibrida della grande N. Gli sviluppatori hanno confermato il supporto alla risoluzione 4K e HDR su PlayStation 4 Pro, mentre le versioni per PC e Xbox One faranno parte del programma Xbox Play Anywhere.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Snake Pass sarà disponibile in digital delivery il 29 marzo 2017.