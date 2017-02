Snake Pass annunciato per PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch

ha annunciato ufficialmente, platform 3D per Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC in uscita il prossimo 29 marzo., come si può intuire dal titolo, mette il giocatore nei panni di un serpente alle prese con numerosi livelli da superare.

Gli sviluppatori hanno confermato il supporto per PlayStation 4 Pro (risoluzione 4K e HDR) le versioni per Xbox One e Windows 10 invece supportano Xbox Play Anywhere, sarà quindi possibile giocare su entrambe le piattaforme con un solo acquisto. Infine, l'edizione per Switch supporterà sia i Joy-Con che il Controller Pro.

Snake Pass è un platform 3D ispirato ai vecchi classici del genere, che propone una serie di livelli di difficoltà crescenti e sfide di vario genere. L'uscita è prevista per il 29 marzo in formato digitale su tutte le piattaforme citate.