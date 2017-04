Snake Pass a confronto su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Switch

Dopo aver messo a confronto le versioni per PlayStation 4 e Switch di, Digital Foundry propone oggi l'analisi tecnica completa del gioco che prende in esame tutte le piattaforme, ovvero PC, Xbox One, PlayStation 4, PS4 Pro e Switch.

Nel complesso, il nuovo gioco di Sumo Digital non presenta particolari problemi tecnici, i movimenti del protagonista appaiono sempre fluidi grazie all'ottimo utilizzo dell'Unreal Engine 4 e in particolare del motore fisico, capace di gestire movimenti complessi senza troppi problemi.

Su PlayStation 4, Xbox One e Switch il gioco gira a 30 fps stabili, su PlayStation 4 Pro è invece possibile selezionare due diverse modalità di visualizzazione, ovvero 1520p/30 fps e 1080p/60 fps. La versione PC di Snake Pass si rivela però essere la più curata, grazie alla presenza di effetti avanzati e in generale di una miglior ottimizzazione tecnica.