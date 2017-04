Snake Pass conquista la vetta del Nintendo eShop europeo

Lo studioha annunciato oggi che il platformha conquistato la vetta del Nintendo eShop europeo. Il gioco risulta essere in cima alla classifica delle vendite in Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Olanda, confermandosi come uno dei giochi per Nintendo Switch più acquistati negli scorsi giorni.

Si tratta di un risultato di certo notevole, considerando che il titolo ha superato durante la settimana titoli molto popolari per la console, come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Snipperclips e Shovel Knight. Seb Liese, creatore di Snake Pass, ha commentato dicendo: "Quando mi è venuta l'idea di creare Snake Pass, non avevo idea di dove mi avrebbe portato questo gioco. Ma oggi siamo qui, e abbiamo ottenuto il primo posto di vendite nel Nintendo eShop europeo. Per noi è un enorme piacere sapere che ci sono così tante persone che apprezzano il titolo".

Ricordiamo che Snake Pass è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in formato digitale.