Snake Pass: Digital Foundry mette a confronto le versioni PS4 e Nintendo Switch

Snake Pass è disponibile da oggi su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, e la testata di Digital Foundry ne ha approfittato per mettere a confronto la versione per la console di Sony con quella dell'ibrida della casa di Kyoto.

Il confronto, che potete consultare in calce alla notizia, risulta significativo in quanto il titolo di Sumo Digital fa utilizzo del motore Unreal Engine 4, ed è uno dei primi giochi ad essere pubblicato contemporaneamente sia sulle consuete piattaforme che sulla nuova home console di Nintendo. In particolare, l'analisi si è soffermata sulle differenze tra la versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch: sebbene su quest'ultima siano assenti alcuni effetti come la caustica dell'acqua e la bassa profondità di campo, l'aspetto generale regge bene il confronto.

Una delle differenze tecniche più rilevanti è la risoluzione: su PlayStation 4, Snake Pass gira a 1536x864, mentre su Nintendo Switch si abbassa in sub-HD sia in modalità docked (1200x675) che portatile (844x475). Tuttavia, l'eccellente temporal anti-aliasing fornito dall'engine di Epic Game riesce a restituire un'immagine pulita anche sull'ibrida della grande N. Per quanto riguarda le prestazioni, il titolo sostiene i 30 fps su entrambe le console, ma su Nintendo Switch presenta lievi problemi di frame pacing.

Snak Pass è già disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.