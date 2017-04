Snake Pass: Sumo Digital ha impiegato 7 giorni per farlo girare su Switch

Durante un'intervista pubblicata su gamerpros diha dichiarato che il team ha impiegato soltanto sette giorni per ottenere una versione giocabile disu. Il merito è anche dell', il motore grafico con cui è stato realizzato.

"Abbiamo ricevuto i dev-kit di Switch soltanto lo scorso Novembre. Considerando che a Dicembre la maggior parte del team era in vacanza, i lavori veri e propri sul porting sono iniziati a Gennaio 2017. I programmatori dicevano che sarebbero bastati sette giorni per ottenere una versione giocabile di Snake Pass sulla nuova console Nintendo. Dopo, ovviamente, abbiamo lavorato per migliorare i vari aspetti della conversione, ma sono bastati sette giorni per passare dalla versione PC del gioco a una build funzionante su Switch. E credo che in futuro questo processo sarà ancora più veloce: l'Unreal Engine contiene una funzione per esportare i file in formato Switch, e da questo punto di vista Epic e Nintendo stanno lavorando a stretto contatto per semplificare i porting dei giochi.", dichiara Seb Liese di Sumo Digital.

Ricordiamo che Snake Pass è disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch (vi riproponiamo il videoconfronto tra le varie versioni del gioco).