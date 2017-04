Snake Pass: Sumo Digital non esclude l'arrivo dei DLC in futuro

ha postato sul proprio sito un'intervista in compagnia di Seb Liese di, il padre di. In questa occasione lo sviluppatore ha dichiarato che la software house non ha potuto implementare diverse idee interessanti che potrebbero avere del potenziale in ottica DLC.

"Ci sono ancora così tante cose che Noodle potrebbe fare, se solo fossimo certi che i giocatori siano abbastanza abili. Se, e quando lavoreremo ai DLC, vi proporremo alcune meccaniche davvero interessanti". Sottolineiamo, tuttavia, che al momento si tratta solamente di ipotesi e che non c'è nulla di confermato a riguardo. Snake Pass è disponibile su Xbox One, PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.