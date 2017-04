Snake Pass: Sumo Digital pensa all'edizione retail e ad un possibile sequel

Nel corso di una sessione AMA (Ask Me Anything) su reddit , gli sviluppaotori dihanno parlato in lungo e in largo di, titolo disponibile da pochi giorni su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sulla possibilità di realizzare e distribuire la versione retail di Snake Pass, la software house ha dichiarato di star vagliando tale possibilità; chissà quindi che non possano arrivare buone nuove al riguardo nelle prossime settimane.

Per quanto concerne il possibile arrivo di un sequel del titolo, Sumo Digital si è detta estremamente entusiasta all'idea: "Ci piacerebbe assolutamente continuare le avventure di Noodle e Doodle, quindi c'è speranza!".

Soffermandosi sulla versione Nintendo Switch del titolo, infine, gli sviluppatori hanno confermato che la modalità a tempo, attualmente assente, sarà presto introdotta con una patch.

Snake Pass è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One, e Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovate la recensione del platform di Sumo Digital.