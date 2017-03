Snake Pass: uno sguardo al comparto artistico insieme agli sviluppatori

Quest'oggi, Sumo Digital ha pubblicato un nuovo video dedicato a Snake Pass, puzzle platform con protagonista un serpente sviluppato con l'Unreal Engine 4. Il nuovo contributo è dedicato al comparto artistico.

In Snake Pass, il giocatore controllerà un serpente e si districherà in numerosi livelli. Il titolo trae ispirazione dai vecchi classici platform in tre dimensioni, e saprà mettere chiunque alla prova grazie a una serie di sfide dalla difficoltà sempre crescente. Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Snake Pass uscirà il 29 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo a 11 minuti di gameplay della versione per la console della grande N.