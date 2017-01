Snakebyte annuncia una linea di accessori per Nintendo Switch e NES Classic Mini

Al CES di Las Vegas,ha annunciato una linea di accessori per. I prodotti saranno disponibili nel corso della primavera in Nord America e successivamente in Europa.

Nintendo Switch

Sono due gli accessori presentati per Switch, un "Foldable Headset" con cavo pensato per garantire una buona qualità audio in dimensioni contenuti, accessorio perfetto da utilizzare in modalità. Annunciato anche uno speciale Starter Kit che include una custodia morbidi, auricolari stereo con gommini di ricambio, panno per la pulizia, pellicola di protezione per lo schermo e custodie per conservare le schede gioco.

Nintendo NES Classic Mini

Anche in questo caso gli accessori annunciati sono due, il primo è un classico alimentatore AC che può essere utilizzato per alimentare la console in mancanza di una presa USB mentre il secondo è un'estensione per il joypad che aggiunge tre metri di cavo al controller del NES Classic Mini.

Al momento non ci sono foto o dettagli su queste periferiche, maggiori informazioni verranno diffuse durante il CES di Las Vegas, in programma fino all'8 gennaio.