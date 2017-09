SNES Classic Mini: 1 minuto di gameplay per ciascuno dei 21 giochi inclusi

Il canale Youtube di GameXplain ha pubblicato un nuovo video dedicato a, in cui possiamo vedere 1 minuto di gameplay per ciascuno dei 21 giochi pre-installati. Il filmato offre una panoramica completa sulla libreria della mini-console: lo trovate in cima alla notizia.

SNES Classic Mini include una selezione di titoli storici che sono comparsi sul Super Nintendo negli anni novanta, come il celebre Super Mario World, The Legend of Zelda: A link to the Past, Super Castlevania IV e l'inedito Star Fox 2 (sulle nostre pagine potete consultare la lista completa dei 21 giochi pre-installati).

Ricordiamo inoltre che la mini-console includerà anche una speciale funzione di rewind che permetterà di riavvolgere indietro i giochi nel corso delle partite. SNES Classic Mini sarà disponibile a partire dal 29 settembre al prezzo di 79,99 euro.