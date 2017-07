SNES Classic Mini: il blocco alimentatore torna disponibile su Amazon Italia

La console è purtroppo sold-out da qualche settimana, in ogni caso segnaliamo agli interessati che il blocco alimentatore perè ora nuovamente disponibile per l'acquisto su Amazon Italia.

Disponibile al prezzo di 14,99 euro con spedizione prevista per il 29 settembre, la confezione include solamente il blocco alimentatore di colore nero per SNES Mini mentre il cavo USB non è compreso ma è ovviamente possibile utilizzare quello fornito in bundle con la microconsole. In alternativa, SNES Mini è compatibile con qualsiasi alimentatore USB in dotazione con smartphone e tablet.

Super Nintendo Classic Mini uscirà il 29 settembre con 21 giochi preinstallati, tra cui Super Castlevania IV, Super Mario World, Super Mario Kart, Contra III The Alien Force, Super Mario RPG e l'inedito Star Fox 2, titolo cancellato nel 1995 prima dell'uscita ufficiale e ora pronto a vedere la luce per la prima volta in assoluto.