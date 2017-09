Ildi New York terrà uno speciale evento di lancio in vista dell'uscita di. Il 28 settembre il negozio organizzerà un grande party a tema anni '90, inoltre i primi 150 clienti potranno acquistare la micro console con un giorno di anticipo rispetto all'uscita ufficiale.

Per tutti i partecipanti sono previsti gadget non meglio identificati, inoltre gli acquirenti riceveranno una targa commemorativa oltre a un set di adesivi speciali. Super Nintendo Classic Mini sarà disponibile in Europa dal 29 settembre, la console includerà 21 giochi preinstallati tra cui Super Mario World, Super Castlevania IV, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, Super Mario RPG e il mai uscito Star Fox 2.