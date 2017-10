SNES Classic Mini: Famitsu pubblica le recensione dei 21 giochi inclusi

ha pubblicato una speciale edizione del suo magazine dedicato al, con al suo interno le recensioni dei 21 giochi pre-installati nella mini-console. Il voto più alto è stato assegnato a

Ecco le valutazioni assegnate da Famitsu ai 21 giochi pre-installati nella versione giapponese di SNES Classic Mini (la lista dei 21 giochi è leggermente diversa da quella della versione europea):

Super Mario World: 8/9/9/8

F-Zero: 10/8/9/10

Ganbare Goemon: 7/7/7/6

Super Ghosts and Ghouls: 7/7/7/6

The Legend of Zelda: A Link to the Past: 9/10/10/10

Super Formation Soccer: 8/9/6/8

Contra III: 7/8/7/6

Super Mario Kart: 8/9/8/7

Star Fox: 10/9/8/7

Secret of Mana: 9/9/8/7

Mega Man X: 7/6/6/7

Fire Emblem: Mystery of the Emblem: 9/8/9/10

Super Metroid: 8/8/8/8

Final Fantasy VI: 9/8/10/10

Super Street Fighter II: 8/8/7/7

Donkey Kong Country: 7/8/8/8

Yoshi's Island: 9/9/8/7

Panel de Pon: 7/7/8/7

Super Mario RPG: 9/8/8/7

Kirby Super Star: 9/8/7/8

Ricordiamo che le valutazioni di Famitsu tengono conto di quattro voti, ciascuno assegnato da un giornalista diverso. Come potete notare dalla lista, The Legend of Zelda: A Link to the Past ha ricevuto la valutazione più alta con il suo 39/40, mentre il voto più basso è stato il 26/40 di Mega Man X. Siete d'accordo con queste recensioni?