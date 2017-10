SNES Classic Mini è già stato hackerato: caricate le prime rom

è disponibile soltanto dal 29 settembre, ma nelle ultime ore sono andati a segno i primi tentativi di hackerare la mini-console con la possibilità di caricare nuove rom, ampliando così il numero di giochi presenti nella libreria pre-installata.

Come aveva anticipato Digital Foundry, del resto, SNES Classic Mini monta praticamente lo stesso hardware di NES Classic Mini, console che a sua volta era stata hackerata con l'ausilio di Hakchi2. Gli hakcer, dunque, si stanno limitando ad aggiornare Hakchi2 per renderlo compatibile con SNES Mini, riuscendo così a caricare con successo le prime rom. Tuttavia si tratta ancora di un procedimento poco sicuro che potrebbe compromettere la console, visto che il software necessita di ulteriori test e affinamenti.

Teniamo a sottolineare che Everyeye.it condanna la pirateria e ogni forma di emulazione che possa violare il copyright. La notizia è stata riportata a solo scopo informativo: vi consigliamo di non seguire tutorial e guide presenti sul web per modificare SNES Classic Mini, ricordandovi che utilizzare ROM per le quali non si detengono i diritti è un reato punibile dalla legge.