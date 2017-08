SNES Classic Mini includerà una funzione di Rewind per i giochi

ha annunciato cheincluderà una funzione di "Rewind" per tutti i giochi inclusi nella console. Grazie a questa feature, gli utenti saranno in grado di riavvolgere la sessione di gioco in corso, ma il modo in cui sarà possibile farlo varierà da titolo a titolo.

Mentre nei giochi di ruolo come Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars sarà possibile indietreggiare di 5 minuti, i titoli più incentrati sull'azione come Super Mario World permetteranno un riavvolgimento massimo di 40 secondi.

Si tratta indubbiamente di una feature interessante per chi vuole esplorare i livelli con la massima attenzione, senza lasciarsi indietro nessun oggetto, o per la semplice curiosità di sperimentare diverse azioni durante il playthrough.

In cima alla notizia trovate un nuovo video dedicato al menù della versione europea di SNES Classic Mini (in precedenza vi avevamo mostrato il menu della versione giapponese), mentre a questo indirizzo trovate la lista completa con tutti i giochi inclusi nella mini-console.