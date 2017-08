SNES Classic Mini: vediamo le differenze tra il pad nuovo e l'originale

Nintendo Life ha pubblicato un video comparativo in cui il pad delviene messo a confronto con il modello originale. Sebbene all'apparenza sembrino perfettamente identici, in realtà ci sono alcune differenze sottili.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, tra il pad dello SNES Classic Mini e il modello originale ci sono alcune piccole differenze. Alla vista, per esempio, il pad originale appare più lucido rispetto al nuovo modello, trasmettendo anche sensazioni più convincenti al tatto. Inoltre, il nuovo modello risulta più leggero e sembra offrire un feeling migliore nella croce direzionale.

Le differenze più evidenti rimangono la dimensione del pad (il modello nuovo è leggermente più grande) e la lunghezza del cavo: mentre quello originale è lungo 230 cm, il pad incluso nel Super Nintendo Mini ha un cavo di 140 cm. In ogni caso, rimane un bel passo avanti rispetto al NES Classic Mini, dove il cavo del pad era lungo soltanto una novantina di centimetri.

Ricordiamo che SNES Classic Mini sarà disponibile nei negozi a partire dal 29 settembre: in questo video potete vedere tutti i giochi pre-installati sulla console.